Главная » Новости



14:00, 23 декабря 2022 года Зимние каникулы увеличивают риск возникновения происшествий с детьми Во время отдыха дети зачастую оказываются предоставлены сами себе, что влечет за собой рост вероятности беды. Как свести ее возможность к минимуму?





26 декабря орловские школьники уходят на зимние каникулы. В это время риски происшествий с ними возрастают. Водоемы, горки и пиротехника – вот основные опасности для детей зимой. Как свести возможность беды к минимуму? Об этом корреспондент ГТРК "Орел" Юлия Сулим побеседовала с начальником пресс-службы ГУ МЧС по Орловской области Наталией Акуловой.





Юлия Сулим





Новости СМИ2