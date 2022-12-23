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12:00, 23 декабря 2022 года Орловские спасатели организовали праздник для онкобольных детей В роли Деда Мороза выступил лучший пожарный Орловской области.





23 декабря в пожарно-спасательной части сотрудники МЧС организовали праздник для онкобольных детей. В роли Деда Мороза выступил лучший пожарный Орловской области. Спасатели исполняют желания, снятые детьми с елки – посидеть в пожарной машине, примерить форму огнеборца и так далее.





Орловское Информбюро





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