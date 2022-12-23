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12:30, 23 декабря 2022 года Орловские ярмарки вновь станут пунктом сбора гуманитарной помощи для участников СВО Палатки "Своих не бросаем" будут открыты 24 и 25 декабря.





На ярмарках выходного дня "Хлебосольный выходной" в Орле в грядущие выходные вновь будут открыты палатки для сбора гуманитарной помощи "Своих не бросаем". Об этом сообщили в мэрии областной столицы. 24 декабря пункт приема будет открыт Комсомольской площади, 25 декабря – на ул. Приборостроительной.



Можно передать продукты, медикаменты, предметы личной гигиены, теплую одежду, батарейки. Особо подчеркивается, что стеклянная тара к передаче запрещена. Также будет возможность помочь деньгами.





Орловское Информбюро





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