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15:30, 23 декабря 2022 года Орловская спортсменка "перетанцевала" парней на соревнованиях по брейкингу Девятилетняя Варвара Денисова стала победительницей республиканского чемпионата в Белоруссии.





Юная орловская спортсменка Варвара Денисова стала победительницей республиканского чемпионата по брейкингу в Белоруссии. Достижение уникальное. Варвара была единственной представительницей из России, а противостояли ей исключительно парни.



Варвара Денисова готова повышать свое танцевальное мастерство. И у нее будет шанс сделать это уже в начале следующего года – юную танцовщицу пригласили в тренировочный лагерь, в котором соберутся лучшие брейкеры ЦФО.





Анастасия Дорохова





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