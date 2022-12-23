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16:00, 23 декабря 2022 года В уходящем году на дорогах Орловщины погибло 77 человек В области активно работают над снижением числа ДТП, а также уменьшением статистики смертности и травматизма в них. Одной из предпринимаемых мер является установка фиксирующей аппаратуры в очагах аварийности.





В 2022-м году в Орловской области аварии забрали 77 жизней. Всего на дорогах региона произошло 615 ДТП с пострадавшими. На Орловщине активно работают над снижением этих цифр. Одной из предпринимаемых мер является установка фото- и видеокамер в очагах аварийности. Таких приборов на территории области больше 120, не считая передвижных фиксаторов и так называемых "Кордонов". Подробнее – в сюжете Даниила Борисова.





Даниил Борисов





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