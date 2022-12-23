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16:30, 23 декабря 2022 года Талантливые ученики и педагоги Орловской области получат премии от губернатора Каждого победителя конкурса выдающейся молодежи поощрят грамотами и 20 тысячами рублей.





В Орловской области определены победители конкурса талантливой молодежи. 12 человек теперь ждет поощрение от губернатора: грамоты и денежные премии.



Как сообщает пресс-служба регионального правительства, конкурсный отбор проводил департамент образования. В число призеров вошли учащиеся гимназий, домов творчества, лицеев, интернатов, а также учитель начальных классов. Возраст конкурсантов - от 14 до 25 лет.



Денежное поощрение составит 20 тысяч рублей каждому.





Ольга СУПОНЕВА





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