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17:30, 23 декабря 2022 года Жители Кромского района собирают продукты для военных и жителей освобожденных территорий Проходит акция "Корзина добра".









Продукты отправятся к бойцам в зону СВО, а также жителям освобожденных территорий.



- Общий объем товаров, собранных только по этой акции составляет уже более 600 кг. Очередную отправку гуманитарного груза планируем в следующем месяце. Еще есть время внести свой вклад в поддержку военнослужащих, - Как рассказал глава Кромского района Андрей Усиков, все желающие могут приобрести в магазинах продукты с длительным сроком хранения и здесь же оставить их в специальных "корзинах добра".Продукты отправятся к бойцам в зону СВО, а также жителям освобожденных территорий.- Общий объем товаров, собранных только по этой акции составляет уже более 600 кг. Очередную отправку гуманитарного груза планируем в следующем месяце. Еще есть время внести свой вклад в поддержку военнослужащих, - отметил Андрей Усиков.





Ольга СУПОНЕВА





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