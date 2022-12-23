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17:00, 23 декабря 2022 года Орловский благотворительный фонд "Вера и Возрождение" 10 лет помогает детям с аутизмом Специалисты центра развития вкладывают в каждого ребенка частичку собственной души, получая в ответ счастье в глазах детей и родителей.





В Орле уже 10 лет работает благотворительный фонд "Вера и Возрождение", помогающий детям с особенностями развития. За это время реабилитацию получили тысячи детей. Начинали здесь с 30 воспитанников, а сегодня их более 200. В Орел к специалистам приезжают семьи из Москвы, Белгорода и даже Мурманска. С детьми работают 25 опытных педагогов.



В этом году центр завоевал президентский грант. Проект поможет сотне семей с особенными детьми в возрасте от двух до семи лет. А в планах у руководителей центра расширить возраст детей, которым будет оказываться помощь.





Екатерина Габова





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