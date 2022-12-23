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18:00, 23 декабря 2022 года Орловские школьники проверили мандарины на наличие нитратов Роспотребнадзор пригласил ребят поучаствовать в лабораторном исследовании главного новогоднего фрукта.





Четвероклассники школы № 24 города Орла побывали на экскурсии в Роспотребнадзоре, где для ребят организовали лабораторную проверку мандаринов. Встреча со школьниками прошла в рамках реализации национального проекта "Здоровое питание"



Ребята самостоятельно проверили новогодние фрукты на наличие нитратов. Их в образцах в итоге не обнаружили, но даже безопасные мандарины нужно есть в меру. Врачи напоминают: ребенку достаточно съедать в день три штуки, а взрослым – четыре.





Юлия Опанасюк





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