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16:00, 23 декабря 2022 года Коротко о главном "Вести-Орел" в 14:30 на телеканале "Россия".





- Ливны празднуют 81-ю годовщину освобождения от оккупации.



- Заслуженный тренер России Клавдия Наумова отмечает 82-летие.



- В уходящем году на дорогах Орловщины погибло 77 человек. В регионе активно работают над уменьшением этой печальной цифры.



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