В Орле детям показали сказку "Снежные истории"

Мероприятие состоялось в областном центре творчества.

23 декабря ребята с особенностями здоровья, участники центра " Равные" и дети семей мобилизованных посмотрели шоу. В атмосферу волшебства и сказки мальчишки и девчонки погрузились на 60 минут.

В конце каждый из детей получил сладкие подарки от Деда Мороза.