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18:30, 23 декабря 2022 года Куда в Орле пожаловаться на сосульки и наледь Публикуем список полезных телефонов.





Переменчивая погода, которая царит сейчас в Орле, грозит падением сосулек с козырьков и сходом наледи. Куда пожаловаться на нависающие ледяные глыбы, таящие в себе угрозу? Публикуем список полезных телефонов, предоставленный администрацией города.



43-22-12 — оперативный дежурный ЕДДС Орла;

25-52-10 (доб.1602) — управление по безопасности администрации Орла; 25-52-10 (доб.2413) — администрация Северного района; 25-52-10 (доб. 2114) —администрация Железнодорожного района; 25-52-10 (доб.2214) — администрация Заводского района; 25-52-10 (доб.2317) — администрация Советского района. 112 — служба спасения. Не стоит забывать, что в оттепель стоит проявить особенную бдительность. Лучше не игнорировать предупреждающие таблички или сигнальные ленты, держаться подальше от зданий, с которых возможен сход наледи.





Ольга СУПОНЕВА





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