Куда в Орле пожаловаться на сосульки и наледь

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18:30, 23 декабря 2022 года
Куда в Орле пожаловаться на сосульки и наледьПубликуем список полезных телефонов.
Переменчивая погода, которая царит сейчас в Орле, грозит падением сосулек с козырьков и сходом наледи. Куда пожаловаться на нависающие ледяные глыбы, таящие в себе угрозу? Публикуем список полезных телефонов, предоставленный администрацией города.
43-22-12 — оперативный дежурный ЕДДС Орла;
25-52-10 (доб.1602) — управление по безопасности администрации Орла;
25-52-10 (доб.2413) — администрация Северного района;
25-52-10 (доб. 2114) —администрация Железнодорожного района;
25-52-10 (доб.2214) — администрация Заводского района;
25-52-10 (доб.2317) — администрация Советского района.
112 — служба спасения.
Не стоит забывать, что в оттепель стоит проявить особенную бдительность. Лучше не игнорировать предупреждающие таблички или сигнальные ленты, держаться подальше от зданий, с которых возможен сход наледи.
Ольга СУПОНЕВА