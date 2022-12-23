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18:30, 23 декабря 2022 года

Куда в Орле пожаловаться на сосульки и наледь

Публикуем список полезных телефонов.


Переменчивая погода, которая царит сейчас в Орле, грозит падением сосулек с козырьков и сходом наледи. Куда пожаловаться на нависающие ледяные глыбы, таящие в себе угрозу? Публикуем список полезных телефонов, предоставленный администрацией города.

43-22-12 — оперативный дежурный ЕДДС Орла;

25-52-10 (доб.1602) — управление по безопасности администрации Орла;

25-52-10 (доб.2413) — администрация Северного района;

25-52-10 (доб. 2114) —администрация Железнодорожного района;

25-52-10 (доб.2214) — администрация Заводского района;

25-52-10 (доб.2317) — администрация Советского района.

112 — служба спасения.

Не стоит забывать, что в оттепель стоит проявить особенную бдительность. Лучше не игнорировать предупреждающие таблички или сигнальные ленты, держаться подальше от зданий, с которых возможен сход наледи. 

 




Ольга СУПОНЕВА
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