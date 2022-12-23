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16:03, 23 декабря 2022 года Орловская областная клиническая больница отметила 240-летний юбилей Торжественное мероприятие состоялось в институте культуры.





В праздничном мероприятии приняли участие первые лица области и сотрудники медучреждения. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства. Коллег с юбилеем поздравил главный врач больницы Вадим Мурадян, а от имени губернатора обратился первый заместитель Вадим Соколов.



– Высочайшее профессиональное мастерство и доброе сердце врачей, опыт и ответственность медицинских сестер, неизменная верность традициям милосердия и сострадания со стороны младшего медицинского персонала, на попечении которых находятся самые сложные больные... За все это мы искренне благодарны вам, - обратился к медикам Соколов.



Лучшие сотрудники получили почетные грамоты губернатора и другие награды. Завершилось мероприятие праздничным концертом.





Сергей СИЛАЕВ





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