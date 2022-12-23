Орловская областная клиническая больница отметила 240-летний юбилей

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16:03, 23 декабря 2022 года
Орловская областная клиническая больница отметила 240-летний юбилейТоржественное мероприятие состоялось в институте культуры.
В праздничном мероприятии приняли участие первые лица области и сотрудники медучреждения. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.
Коллег с юбилеем поздравил главный врач больницы Вадим Мурадян, а от имени губернатора обратился первый заместитель Вадим Соколов.
– Высочайшее профессиональное мастерство и доброе сердце врачей, опыт и ответственность медицинских сестер, неизменная верность традициям милосердия и сострадания со стороны младшего медицинского персонала, на попечении которых находятся самые сложные больные... За все это мы искренне благодарны вам, - обратился к медикам Соколов.
Лучшие сотрудники получили почетные грамоты губернатора и другие награды. Завершилось мероприятие праздничным концертом.
Сергей СИЛАЕВ