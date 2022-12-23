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16:12, 23 декабря 2022 года В Орле 23 декабря остановлено движение троллейбусов №4,6 и 7 На Октябрьской улице повреждена контактная сеть.









- Ремонтная бригада МУП "Трамвайно-троллейбусное предприятие» после завершения работ на Комсомольской приступит к устранению аварии в Советском районе, - Как сообщили в администрации Орла, 23 декабря обнаружен порыв контактной сети на Октябрьской улице. Из-за аварии стали троллейбусы, следующие по маршрутам №4, №6 и №7.- Ремонтная бригада МУП "Трамвайно-троллейбусное предприятие» после завершения работ на Комсомольской приступит к устранению аварии в Советском районе, - пояснили в горадминистрации.





Ольга СУПОНЕВА





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