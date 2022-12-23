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19:30, 23 декабря 2022 года На выходных в Орле ожидается плюсовая температура и дождь Публикуем подробный прогноз погоды на 24-25 декабря.





Как сообщает Росгидрометцентр, в субботу 24 декабря в Орле от 0 до +2 градусов покажут термометры. Пасмурно, небольшой дождь. Ветер юго-западный 3 м/с, атмосферное давление на уровне 740 мм рт.ст.



В воскресенье 25 декабря в ночное время ожидается небольшой мороз в районе -1 градуса. Днем снова 0, и снова пасмурно. Ветер сменится северо-восточным, скорость его составит 4 м/с, давление поднимется до 748 мм рт.ст.



По предварительным прогнозам, на будущей неделе ожидается небольшой мороз, а ее пойдет снег.





Ольга СУПОНЕВА





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