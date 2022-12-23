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17:34, 23 декабря 2022 года В Орловской области утвердили размеры прожиточного минимума на 2023 год Подписано соответствующее постановление регионального правительства.





Постановлением правительства Орловской области установлены размеры прожиточного минимума на 2023 год. На душу населения он составит 13 369 рублей, для трудоспособного населения – 14 572 рублей, для пенсионеров – 11 497 рублей, для детей – 12 968 рублей.



После июньской индексации размер прожиточного минимума составлял 12 944 рубля.





Орловское Информбюро





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