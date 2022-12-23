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20:00, 23 декабря 2022 года Орловская школьница попала в финал всероссийского конкурса по агрогенетике Ольга Юдина успешно защитила проект.





правительства. Индивидуальный зачет по генетике орловчанка сдала в образовательном центре " Финал состоялся в Нижнем Новгороде, рассказали в пресс-службе областного. Индивидуальный зачет по генетике орловчанка сдала в образовательном центре " Вега", после чего с командой ребят из других регионов защитила кейс. Конкурс познакомил участников с задачами, затрагивающими различные аспекты науки: от стресса у растений до методов определения географического происхождения меда. С помощью агрогенетики ученые определяют, как скрестить микроорганизмы, чтобы получить полезные биопрепараты.





Сергей СИЛАЕВ





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