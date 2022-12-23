Орловская школьница попала в финал всероссийского конкурса по агрогенетике

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20:00, 23 декабря 2022 года
Орловская школьница попала в финал всероссийского конкурса по агрогенетикеОльга Юдина успешно защитила проект.
Финал состоялся в Нижнем Новгороде, рассказали в пресс-службе областного правительства. Индивидуальный зачет по генетике орловчанка сдала в образовательном центре "Вега", после чего с командой ребят из других регионов защитила кейс.
Конкурс познакомил участников с задачами, затрагивающими различные аспекты науки: от стресса у растений до методов определения географического происхождения меда.
С помощью агрогенетики ученые определяют, как скрестить микроорганизмы, чтобы получить полезные биопрепараты.
Сергей СИЛАЕВ