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20:30, 23 декабря 2022 года

Мечты маленьких орловцев исполнились благодаря "Елке желаний"

В Колпнянском районе поздравили с наступающим Новым годом детей мобилизованных и детей с особенностями здоровья.


В Орловской области продолжается благотворительная акция "Елка желаний". Очередной праздник состоялся для детей из Колпнянского района: с наступающим Новым годом поздравили ребят, чьих отцов мобилизовали, а также ребят с особенностями здоровья.

Елка прошла в районном доме культуры. Мальчишек и девчонок ждало представление с Дедом Морозом и Снегурочкой. Были и хороводы, и песни, и стихи. А в конце мероприятия исполнились желания ребят. Кому-то подарили заветный укулеле, кому-то набор для творчества, плюшевого зайца или беспроводные наушники. Всего подарки получили 15 ребят, а еще 37 их доставят на дом. 

Фото: газета "За изобилие". 






Ольга СУПОНЕВА
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