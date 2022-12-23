В Орле на улице Ленина открылась новогодняя ярмарка

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19:00, 23 декабря 2022 года
В Орле на улице Ленина открылась новогодняя ярмаркаОна будет работать ежедневно.
Об этом в эфире "Радио России.Орел" 23 декабря рассказала первый заместитель мэра Орла Ирина Проваленкова.
– Сегодня в городе на улице и площади Ленина открылась наша традиционная новогодняя ярмарка. Каждый день с 16.00 по будням, с 12.00 по выходным и до 21.00, будет открыта гастрономическая торговля, также будут работать сувенирные лавки, - сказала Ирина Проваленкова.
На главной улице города можно купить вкусную выпечку, горячие напитки, сувениры и многое другое. Новогодние подарки сделаны руками орловских умельцев.
Сергей СИЛАЕВ