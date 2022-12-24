Воспитанники Троснянской школы-интерната получили подарки к Новому году

А дети подарили гостям снеговиков.

В преддверии Нового года, депутаты областного совета посетили образовательное учреждение в Троснянском района.



Здесь учатся ребята с ограниченными возможностями здоровья и те, кто находится в трудной жизненной ситуации. Всего здесь обучается 59 человек.

Большое внимание воспитатели уделяют вопросам социализации и подготовки воспитанников к интеграции в общество. Юные орловцы подготовили концертную программу и выставку творческих работ "Зимняя сказка".