Змиевка и Ливны получат более 170 миллионов рублей на благоустройство

Город и поселок городского типа победили во всероссийском конкурсе.

Андрей Клычков. Об этом 23 декабря в рамках прямого эфира рассказал губернатор Орловской области

– Сегодня подвели итоги по всероссийскому конкурсу благоустройства. И вновь наши два объекта победили. Это Ливны – получат 90 миллионов рублей и Змиевка – 80,8 миллиона рублей, - сказал глава региона.

Средства пойдут на реализацию проектов, которые были утверждены и поддержаны местными жителями.