Змиевка и Ливны получат более 170 миллионов рублей на благоустройство

|
|Главная » Новости
21:00, 23 декабря 2022 года
Змиевка и Ливны получат более 170 миллионов рублей на благоустройствоГород и поселок городского типа победили во всероссийском конкурсе.
Об этом 23 декабря в рамках прямого эфира рассказал губернатор Орловской области Андрей Клычков.
– Сегодня подвели итоги по всероссийскому конкурсу благоустройства. И вновь наши два объекта победили. Это Ливны – получат 90 миллионов рублей и Змиевка – 80,8 миллиона рублей, - сказал глава региона.
Средства пойдут на реализацию проектов, которые были утверждены и поддержаны местными жителями.
Сергей СИЛАЕВ