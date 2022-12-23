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21:09, 23 декабря 2022 года В Заводском районе Орла откроется модернизированный центр занятости Он начнет работу 26 декабря.





Андрей Клычков.



Напомним, первый модернизированный центр занятости открылся на Орловщине в конце января уходящего года в Мценском районе. Об этом 23 декабря в традиционном эфире рассказал глава Орловской областиНапомним, первый модернизированный центр занятости открылся на Орловщине в конце января уходящего года в Мценском районе. Рабочие места сотрудников учреждений оснащены современным оборудованием. Единый фирменный стиль оформления разработан Министерством труда и социальной защиты РФ.



Фото: пресс-служба правительства региона









Сергей СИЛАЕВ





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