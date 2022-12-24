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21:59, 23 декабря 2022 года
Коротко о главном"Вести-Орел" в 21:05 на телеканале "Россия".
- В Ливнах вспоминали, тех кто одержал Победу в годы Великой Отечественной войны;
- Сегодня в гости к детям с Донбасса заходил Дед мороз.
- Домики шале на своем привычном месте и работают!
- Мы расскажем об уникальных подарках ручной работы и покажем кто и чем заманивает орловцев к себе на огонек!
- 240 лет заботы о здоровье орловцев. В орловской областной клинической больнице принимают поздравления с юбилеем;
- Больше 600 ДТП за год. Что приводит к аварийности на дорогах?
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Вести-Орёл