Коротко о главном

"Вести-Орел" в 21:05 на телеканале "Россия".

- В Ливнах вспоминали, тех кто одержал Победу в годы Великой Отечественной войны;

- Сегодня в гости к детям с Донбасса заходил Дед мороз.



- Домики шале на своем привычном месте и работают!

- Мы расскажем об уникальных подарках ручной работы и покажем кто и чем заманивает орловцев к себе на огонек!



- 240 лет заботы о здоровье орловцев. В орловской областной клинической больнице принимают поздравления с юбилеем;

- Больше 600 ДТП за год. Что приводит к аварийности на дорогах?



