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10:00, 24 декабря 2022 года Орловские полицейские раскрыли преступление спустя несколько лет Похититель электрокабеля в течение долгого времени ускользал от поля зрения Дмитровских страж порядка.





Ранее мужчина из Дмитровского района обратился в полицию и сообщил, что у него пропал электрокабель, протянутый от дома к подвалу. Также неизвестный сбил замок и проник в подвал, причинив ущерб в 10 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области. Оперативники, наконец, определили вора. Им оказался 30-летний житель Курской области. Он сознался в содеянном и сообщил, что сдал кабель на металл. Мужчине избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Следствие продолжается.



Фото: Ольга Супонева





Сергей СИЛАЕВ





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