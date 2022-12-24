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11:00, 24 декабря 2022 года Орловцам напомнили, как выбрать новогоднюю гирлянду Рекомендациями поделилось региональное МЧС.





В первую очередь нужно определиться, какая гирлянда вам нужна. Если елка стоит во дворе и хочется украсить внешнюю часть дома, то необходимо приобрести уличную, так как она имеет дополнительную защиту от влаги. В случае, когда новогоднее дерево установлено в жилище, то подойдет интерьерная гирлянда, однако ее запрещено использовать на улице. По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области, важный момент – изоляция. Она должна быть плотной, гибкой и без повреждений. Следует обратить внимание на проблемные места: соединение провода с вилкой, провода с переключателем режимов, провода с лампочками. Не стоит забывать про инструкцию, которая должна быть написана на русском языке и о правильной установке гирлянды. – Наряжая елку, старайтесь не опускать гирлянды близко к полу – их могут зацепить дети или домашние животные. Даже если никого не ударит током, то есть риск опрокидывания елки со всеми игрушками и украшениями, - отметили в ведомстве.





Сергей СИЛАЕВ





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