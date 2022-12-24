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12:00, 24 декабря 2022 года Жители Глазуновского района заготавливают дрова для участников СВО Энтузиасты работают уже на протяжении нескольких месяцев.





По информации пресс-службы областного правительства, дрова готовят на базе фермерского хозяйства Геннадия Астахова в деревне Ловчиково. – Сельскохозяйственный год закончился, появилось время, решил помочь дровами. Для этих целей есть лесовоз, пилорама. Для помощи нашим солдатам можно все работы отодвинуть на второй план, - поделился орловец. Для нужд армии уже отгружено семь машин, а всего местные жители заготовили 70 кубометров дров. Многие глазуновцы приезжают на ферму в выходные, чтобы помочь бойцам.





Сергей СИЛАЕВ





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