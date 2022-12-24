Жители Глазуновского района заготавливают дрова для участников СВО

|
|
|Главная » Новости
12:00, 24 декабря 2022 года
Жители Глазуновского района заготавливают дрова для участников СВОЭнтузиасты работают уже на протяжении нескольких месяцев.
По информации пресс-службы областного правительства, дрова готовят на базе фермерского хозяйства Геннадия Астахова в деревне Ловчиково.
– Сельскохозяйственный год закончился, появилось время, решил помочь дровами. Для этих целей есть лесовоз, пилорама. Для помощи нашим солдатам можно все работы отодвинуть на второй план, - поделился орловец.
Для нужд армии уже отгружено семь машин, а всего местные жители заготовили 70 кубометров дров. Многие глазуновцы приезжают на ферму в выходные, чтобы помочь бойцам.
Сергей СИЛАЕВ