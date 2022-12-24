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13:00, 24 декабря 2022 года

В Орле продолжают работу палатки "Своих не бросаем"

Сюда местные жители приносят помощь для участников СВО.


Как сообщает пресс-служба областного правительства, помощь бойцам можно оказать с 9.00 до 14.00. В субботу палатки открыты на Комсомольской площади, а в воскресенье – на улице Приборостроительной.

 

Горожане могут приносить лапшу быстрого приготовления, тушенку, рыбные консервы, чай, кофе, сухие кондитерские изделия, конфеты, горький шоколад, сигареты. Передача в стекле запрещена.

 

Также ребятам нужна одежда: носки, перчатки, кофты. Необходимы предметы гигиены и медикаменты. Из лекарств можно принести препараты для лечения болезней уха, горла и носа, противовирусные, средства жаропонижающие, от головной боли и желудочные, кровоостанавливающие средства. 

 

Пункт приема помощи участникам специальной военной операции по будням работает в администрации Северного района с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00. 

 

 




Сергей СИЛАЕВ
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