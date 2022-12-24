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14:00, 24 декабря 2022 года Орловец Владислав Туйнов одержал победу над бразильцем Джонатаном Оливейру Бой состоялся 23 декабря.





В Челябинске 23 декабря орловский спортсмен Владислав Туйнов встречался с бразильцем Джонатаном Оливейру. Бойцы выясняли отношения по правилам классического бокса.

Противостояние стало главным боем боксерского вечера. Спортсмены бились четыре раунда, после чего судьи единогласным решением присудили победу Владиславу Туйнову.



Орловец поблагодарил бразильца за бой и отметил, что противостояние выдалось довольно тяжелым. По словам Владислава, те, кто предрекал ему "легкую прогулку", ошибались.





Сергей СИЛАЕВ





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