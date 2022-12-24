Орловец посетил бар и остался без телефона

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16:00, 24 декабря 2022 года
Орловец посетил бар и остался без телефонаОн стоил 15 тысяч рублей.
По информации пресс-службы УМВД России по Орловской области, 40-летний местный житель отдыхал в Северном районе областной столицы. Выйдя из заведения, он не обнаружил телефона, после чего обратился к стражам порядка.
Полицейские по камерам видеонаблюдения установили, что 34-летняя орловчанка украла гаджет. Затем она распорядилась им по своему усмотрению.
Теперь ей избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Возбуждено уголовное дело.
Сергей СИЛАЕВ