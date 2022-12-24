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18:00, 24 декабря 2022 года Жителей Орла накормят шашлыком и пловом на ярмарке в центре города Она открылась на главной площади 23 декабря.





Что еще можно приобрести на улице и площади Ленина – смотрите в нашем сюжете.





Ирина Костина





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