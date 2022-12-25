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8:59, 25 декабря 2022 года На берегах водоемов Орла с горожанами беседуют спасатели Сотрудники МЧС предупреждают об опасности выхода на лед.





Рейды проходят каждый год в осенне-зимний период. Их цель - не допустить беды.



Осбенно важны подобные профилактические беседы с орловцами сейчас, в оттепель. Лед истончился и таит в себе угрозу.



- Привыкая пользоваться льдом замерзшей реки как дорогой или местом рыбной ловли, многие забывают об опасности. С повышением температуры воздуха лед успел подтаять, и появилась угроза для жизни и здоровья находящихся на нем людей. Во время оттепелей лед теряет прочность, что в разы увеличивает риск возникновения происшествий на водоемах, - отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.



В случае ЧП звоните 112.





Ольга СУПОНЕВА





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