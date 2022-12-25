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8:59, 25 декабря 2022 года

На берегах водоемов Орла с горожанами беседуют спасатели

Сотрудники МЧС предупреждают об опасности выхода на лед.


Рейды проходят каждый год в осенне-зимний период. Их цель - не допустить беды. 

Осбенно важны подобные профилактические беседы с орловцами сейчас, в оттепель. Лед истончился и таит в себе угрозу.

- Привыкая пользоваться льдом замерзшей реки как дорогой или местом рыбной ловли, многие забывают об опасности. С повышением температуры воздуха лед успел подтаять, и появилась угроза для жизни и здоровья находящихся на нем людей. Во время оттепелей лед теряет прочность, что в разы увеличивает риск возникновения происшествий на водоемах, - отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области. 

В случае ЧП звоните 112.


Ольга СУПОНЕВА
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