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10:00, 25 декабря 2022 года Танкисты из зоны СВО передали жителям Орловской области флаг с пожеланиями Надпись на полотне гласит: "Мы вас не подведем!"









Военнослужащие оставили надпись на флаге Орловской области: "От танкистов. Мы вас не подведем!".



- Когда долгожданная победа придет, мы передадим реликвию в Краеведческий музей. Это наша современная история, которую обязаны знать наши потомки. Это будет летопись наших Героев, - Юрий Парахин.





Об этом рассказал мэр Орла Юрий Парахин, который на днях вернулся из зоны проведения специльной операции. Глава города, в составе делегации, передал нашим бойцам гуманитарный груз и попросил передать привет землякам.Военнослужащие оставили надпись на флаге Орловской области: "От танкистов. Мы вас не подведем!".- Когда долгожданная победа придет, мы передадим реликвию в Краеведческий музей. Это наша современная история, которую обязаны знать наши потомки. Это будет летопись наших Героев, - отметил







Ольга СУПОНЕВА





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