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9:34, 25 декабря 2022 года В Орле следком проводит проверку после обнаружения тела мужчины на парковке Погибшего нашли в машине в Зареченском микрорайоне 24 декабря.





В Зареченском микрорайоне Орла, на парковке в одном из автомобилей, было обнаружено тело мужчины. Погибшего нашли накануне, 24 декабря. Следственный комитет проводит проверку.



- Следственный отдел по Заводскому району города Орла проводит доследственную проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение, - сообщил корреспонденту ГТРК "Орел" Александр Коргин, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.



Вероятно, проверка обернется уголовным разбирательством. Подробности инцидента в настоящее время не разглашаются. Достоянием гласности случай стал после того, как очевидцы выложили фотоснимки с места происшествия в социальные сети.



Фото: архив





Ольга СУПОНЕВА





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