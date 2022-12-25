воскресенье 25.12.2022 18:33:42 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС















Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Главная » Новости

11:30, 25 декабря 2022 года

В орловской глубинке женщины шьют и вяжут теплые вещи для военных

Жительницы Покровского района объединились в стремлении помочь российским бойцам.


Основала сообщество "Наш храм" Елена Гаевская. Задумана группа была как пространство для общения верующих, но после люди стали выказывать желание помочь тем, кто сейчас на передовой. Так женщины из Покровского района Орловской области и стали создавать своими руками теплые вещи для военнослужащих.

Как рассказывает районная газета "Сельская новь", сейчас в стремлении помочь объединилось порядка ста человек. Шьют на базе местной Воскресной школы, у себя дома. В качестве подмоги бойцам отправятся на линию соприкосновения толстовки, спальные мешки, белье. Также женщины собирают аптечки. 

Жители Покровского в целом района не забывают о наших военных. Собирают деньги, участвуют в сборах гуманитарных грузов, помогают, чем могут. В том числе, и молитвой: в храме Покрова Божией Матери районного центра каждый вечер читают акафист за защитников. 




Ольга СУПОНЕВА
© 2002−2022 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: [email protected] Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.