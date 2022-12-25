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11:30, 25 декабря 2022 года В орловской глубинке женщины шьют и вяжут теплые вещи для военных Жительницы Покровского района объединились в стремлении помочь российским бойцам.





Основала сообщество "Наш храм" Елена Гаевская. Задумана группа была как пространство для общения верующих, но после люди стали выказывать желание помочь тем, кто сейчас на передовой. Так женщины из Покровского района Орловской области и стали создавать своими руками теплые вещи для военнослужащих.



Как рассказывает районная газета "Сельская новь", сейчас в стремлении помочь объединилось порядка ста человек. Шьют на базе местной Воскресной школы, у себя дома. В качестве подмоги бойцам отправятся на линию соприкосновения толстовки, спальные мешки, белье. Также женщины собирают аптечки.



Жители Покровского в целом района не забывают о наших военных. Собирают деньги, участвуют в сборах гуманитарных грузов, помогают, чем могут. В том числе, и молитвой: в храме Покрова Божией Матери районного центра каждый вечер читают акафист за защитников.









Ольга СУПОНЕВА





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