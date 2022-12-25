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12:00, 25 декабря 2022 года Заключенные Ливенской колонии посоревновались в навыках шитья Среди осужденных прошел конкурс профмастерства для тех,кто учится на оператора швейного оборудования.





Осужденные, отбывающие установленный судом срок в ИК-2 города Ливны, посостязались с профессиональных навыках. Те мужчины, кто учится на операторов швейного оборудования, проявили себя в профессиональном конкурсе.



Заключенным предстояло продемонстрировать как теоретические, так и практические навыки: пересказать правила техники безопасности, раскройки изделий, основные элементы швейного дела. А во втором этапе конкурсанты собственно раскроили и сшили элемент рабочего костюма. В итоге осужденный О. стал победителем, показав высокий уровень и теории, и практики.



- Конкурсы профессионального мастерства являются одной из форм обучения осужденных. Принимая участие в подобных мероприятиях, участники накапливают самостоятельный опыт практической деятельности, который помогает им стать квалифицированными специалистами в своей профессии в учреждении, а также помогает осужденным трудоустроиться после освобождения, - рассказали корреспонденту ГТРК "Орел" в пресс-службе УФСИН России по Орловской области.





Ольга СУПОНЕВА





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