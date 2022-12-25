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13:00, 25 декабря 2022 года Орловские депутаты встретились с коллегами из Народного Совета ЛНР Парламентарии обсудили вопросы взаимодействия и помощи военнослужащим.





Депутаты Орловского облсовета побывали в Луганской народной республике, где, в том числе, провели рабочую встречу с коллегами. Орловским парламентариям удалось пообщаться с представителями Народного Совета ЛНР.



Во время встречи ее участники обсудили взаимодействие, совместную законотворческую деятельность, а также оказание гуманитарной помощи военным и жителям республики.



В итоге, как сообщает пресс-служба Орловского облсовета, Народному Совету был передан проект соглашения о сотрудничестве.





Ольга СУПОНЕВА





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