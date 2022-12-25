В Орловской области обнаружены сельхозземли, загрязненные навозом

По данным фактам в адрес собственников и арендаторов земельных участков направлено свыше 100 соответствующих предостережений, - отметили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.





О побочных продуктах животноводства и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Согласно ему, использование и реализация побочных продуктов животноводства должны осуществляются на основании технических условий строго в соответствии с требованиями действующего законодательства.