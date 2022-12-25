воскресенье 25.12.2022 18:34:01 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС















Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Главная » Новости

14:00, 25 декабря 2022 года

В Орловской области обнаружены сельхозземли, загрязненные навозом

Россельхознадзор выдал предостережения собственникам и арендаторам участков.


Ведомство провело проверку и оказалось, что несколько земельных участков сельскохозяйственного назначения на Орловщине загрязнены отходами животноводства, проще - навозом. Установлено, что в 22 случаях на поля выведены шланги, сбрасывающие отходы, а еще в 6 случаях земли загрязнены. 

 По данным фактам в адрес собственников и арендаторов земельных участков направлено свыше 100 соответствующих предостережений, - отметили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.

Кстати, с 1 марта 2023 года в силу вступает закон, "О побочных продуктах животноводства и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Согласно ему,  использование и реализация побочных продуктов животноводства должны осуществляются на основании технических условий строго в соответствии с требованиями действующего законодательства.





Ольга СУПОНЕВА
© 2002−2022 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: [email protected] Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.