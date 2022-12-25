В Орловской области обнаружены сельхозземли, загрязненные навозом

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14:00, 25 декабря 2022 года
В Орловской области обнаружены сельхозземли, загрязненные навозомРоссельхознадзор выдал предостережения собственникам и арендаторам участков.
Ведомство провело проверку и оказалось, что несколько земельных участков сельскохозяйственного назначения на Орловщине загрязнены отходами животноводства, проще - навозом. Установлено, что в 22 случаях на поля выведены шланги, сбрасывающие отходы, а еще в 6 случаях земли загрязнены.
- По данным фактам в адрес собственников и арендаторов земельных участков направлено свыше 100 соответствующих предостережений, - отметили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.
Кстати, с 1 марта 2023 года в силу вступает закон, "О побочных продуктах животноводства и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Согласно ему, использование и реализация побочных продуктов животноводства должны осуществляются на основании технических условий строго в соответствии с требованиями действующего законодательства.
Ольга СУПОНЕВА