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15:00, 25 декабря 2022 года Орловчанка пригласила в гости нового знакомого, а тот украл у нее деньги Теперь 35-летнему выходцу из Свердловского района грозит суд.





В Орле оперативники раскрыли кражу денег у местной жительницы. Женщина принесла в полицию заявление: прямо из ее квартиры пропало 6 тысяч 500 рублей.



Когда полицейские стали устанавливать все детали случившегося, подозрение пало на нового знакомого потерпевшей. Орловчанка познакомилась с мужчиной, он заглянул к ней в гости. А после визита горожанка не досчиталась финансов.



- Предполагаемый подозреваемый, житель Свердловского района Орловской области, не проживал по месту прописки. Сотрудники уголовного розыска установили местонахождение мужчины. Тот признался в совершенной краже. Деньги он похитил, когда находился не в поле зрения хозяйки и потратил их по своему усмотрению, - рассказали ГТРК "Орел" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.



Уголовное дело возбуждено по статье "Кража". Фигурант задержан.





Ольга СУПОНЕВА





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