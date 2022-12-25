На ярмарке в Орле палатка по сбору помощи для военных работает до 14.00

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10:50, 25 декабря 2022 года
На ярмарке в Орле палатка по сбору помощи для военных работает до 14.00Каждый желающий поддержать российских военнослужащих может принести посылку 25 декабря.
Сегодня на Приборостротельной в Орле, на ярмарке выходного дня, продолжает работу палатка по сбору помощи военнослужащим. Каждый желающий может передать посылку для российских бойцов.
Как сообщили в администрации города, 25 декабря палатка работает до 14.00. Узнать ее легко: рядом стоит баннер "Посылка на передовую". Посильную помощь оказать может каждый. Принести можно продукты: тушенку, консервы, чай, кофе, лапшу быстрого приготовления, сушки, конфеты. Также принимаются сигареты, носки, зимние перчатки, мыло, влажные салфетки, медикаменты, фонари, батарейки.
Ольга СУПОНЕВА