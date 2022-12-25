В Орловской области переведут 80% обращений за госуслугами в МФЦ

Речь идет об очных обращениях.

Планируется, что в 80% случаев, когда гражданам нужно обратиться за получением государственных услуг, сделать это можно будет в МФЦ. Срок реализации задумки - 2024 год.

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