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17:00, 25 декабря 2022 года

В последнюю неделю 2022 года в Орле ожидается мороз, снег, оттепель и дождь

Погода будет весьма переменчивой. Публикуем подробный прогноз на 26-31 декабря.


Судя по прогнозу Росгидрометцентра, последняя неделя уходящего года успеет отметиться и снегом, и дождем, и морозом и оттепелью. Публикуем подробный прогноз погоды в Орле на 26-31 декабря.

Понедельник 26 декабря будет пасмурным. В ночные часы на термометрах -6, днем -2 градуса и небольшой снег. Ветер восточный 3 м/с, атмосферное давление 752 мм рт.ст.

Во вторник 27 декабря от -3 до 0, ночью снегопад, который днем сменится мокрыми осадками. Опять пасмурно, сильный ветер с юга. Давление понизится до 743 мм рт.ст.

В среду 28 декабря термометры покажут -1 градус. Небо затянуто тучами, ожидается снег с дождем. Ветер сменится западным, скорость 5 м/с, давление 744 мм рт.ст. 

В четверг 29 декабря от -4 со снегом в ночные часы до 0 градусов и мокрых осадков днем. Вновь сильный ветер с юга, давление повысится до 750 мм рт.ст. Пасмурно. 

В пятницу 30 декабря небо зятянуто тучами, на термометрах 0, без осадков. Ветер юго-западный 5 м/с, давление на уровне 752 мм рт.ст.

По предварительным прогнозам, в субботу  31 декабря снова ожидается пасмурная погода. Столбики термометров покажут +2 градуса, ожидается дождь со снегом и сильный ветер. 

Фото: Ольга Супонева


Ольга СУПОНЕВА
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