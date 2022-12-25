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16:00, 25 декабря 2022 года Школьники из Болхова подготовили новогодние подарки для военносдужащих Нашим бойцам передаст презенты от гимназистов священник.





Учащиеся гимназии города Болхова собрали для мужчин, участвующих в специальной военной операции, сладкие подарки. Также ребята написали пожелания военнослужащим.



Как сообщает Орловская митрополия, в посланиях гимназисты поздравили военных с Новым годом и Рождеством и пожелали поскорее вернуться домой живыми и здоровыми. Отвезет посылки военнослужащим благочинный храмов Болховского округа протоиерей Александр Кузнецов. Он доставит новогодние подарки от школьников вместе с гуманитарным грузом.





Ольга СУПОНЕВА





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