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18:00, 25 декабря 2022 года Орловская область участвует в фестивале "Путешествие в Рождество" На Красной площади Москвы наш регион рассказывает о своих достопримечательностях.









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Фото: Фестиваль "Путешествие в Рождество" проходит в эти дни в Москве. В нем принимают участие разные регионы России, которые представляют свои достопримечательности, рассказывают о народных промыслах, особенностях культуры и тому подобное. Орловщина представляет на Красной площади туристический маршрут "Бирюзовое кольцо России".Как сообщает телеграм-канал "Телеграммы из Орла", на площади можно найти ярмарочный павильон "Бирюзового кольца России", где представлена разнообразная палитра сувенирных и праздничных работ народных мастеров Орловского края.Фото: t.me/orel57express





Ольга СУПОНЕВА





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