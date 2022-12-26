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8:55, 26 декабря 2022 года Стелу на стрелке Оки и Орлика в Орле подсветили Огни на 27-метровом монументе зажглись впервые.





В центре Орла к праздникам подсветили стелу, установленную в честь 400-летия областной столице. Огни на монументе, расположенном на стрелке Оки и Орлика, загорелись впервые.



Видеозаписью поделился мэр Орла Юрий Парахин в своем телеграме. А в мэрии у орловцев спросили: хотели бы горожане, чтобы иллюминация зажигалась только в праздники, или чтобы стелу всегда было видно издалека.





Ольга СУПОНЕВА





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