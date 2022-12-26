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9:15, 26 декабря 2022 года Орловские огнеборцы прошли внезапную проверку навыков ликвидации ЧС в торговом центре Местом условного пожара стал ТЦ "Модус".





Утром 26 декабря орловским огнеборцам организовали внезапную проверку навыков работы по ликвидации пожара в торговом центре. Местом учений стал ТЦ "Модус". Посетители и персонал эвакуировались после сработавшей тревоги. По легенде, несколько человек остались заблокированными внутри центра на разных этажах.





В тренировке были задействованы подразделения 1-й, 3-й и специализированной ПСЧ. Огнеборцы развернули на месте оперативный штаб, сформировали звено газодымозащитников.











Орловское Информбюро





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