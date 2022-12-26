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10:30, 26 декабря 2022 года Очередного любителя мефедрона задержала в Орле полиция 33-летний мужчина попал под уголовное дело по 228 статье УК РФ.





Задержать мужчину, хранившего при себе наркотики, удалось полицейским по поступившей к ним оперативной информации. Она подтвердилась: 33-летний житель Орла хранил около полуграмма мефедрона.



За синтетический наркотик любителю затуманить рассудок придется держать ответ перед законом: уголовное дело возбуждено по 228 статье УК РФ: "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в значительном размере".





Ольга СУПОНЕВА





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