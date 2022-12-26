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10:00, 26 декабря 2022 года В орловском Военно-историческом музее состоялась игра "Партизанская елка" Вместе с партизанской связной Бабой Ягой ребята искали Деда Мороза, одновременно узнавая больше о работе подполья в годы Великой Отечественной войны.





Мероприятие было организовано совместно с кафедрой социально-культурной деятельности ОГИК. Целью квеста стало ознакомление юнармейцев и пионеров с работой партизан в годы Великой Отечественной войны.



Вместе с партизанской связной Бабой Ягой ребята искали Деда Мороза, участвуя в конкурсах, связанных с бытом и жизнью партизанских отрядов.





Эва Стасюлевич





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