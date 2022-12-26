Главная » Новости



9:40, 26 декабря 2022 года В Орловской области подорожали спички и машины, но подешевела капуста и гречка С начала года на ряд товаров зафиксирован рост цен, а на другие снижение.









А вот такой список товаров, которые с начала года подешевели, телеграм-канал "Телеграммы из Орла". Ценник снизился на 62,4% на капусту, на 41,4% на картофель, на 25,2% на морковь, на 20,8% на гречневую крупу, на 8,4% на яйца куриные, на 4,3% на лук, а также на 2,8% на свинину на кости. Больше всего в 2022 году в Орловской области подорожали спички - на 91% или 1,5 рубля. Вырос ценник на 49,2% на маргарин, на 45,2% на туалетное мыло, на 37,6% подорожали автомобили, собранные в России. Из продуктов сильнее других подорожали рис - на 31,9% и печенье на 29,4%.А вот такой список товаров, которые с начала года подешевели, приводит . Ценник снизился на 62,4% на капусту, на 41,4% на картофель, на 25,2% на морковь, на 20,8% на гречневую крупу, на 8,4% на яйца куриные, на 4,3% на лук, а также на 2,8% на свинину на кости.





Ольга СУПОНЕВА





Новости СМИ2