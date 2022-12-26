понедельник 26.12.2022 10:33:21 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС















Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Главная » Новости

9:40, 26 декабря 2022 года

В Орловской области подорожали спички и машины, но подешевела капуста и гречка

С начала года на ряд товаров зафиксирован рост цен, а на другие снижение.


Больше всего в 2022 году в Орловской области подорожали спички  - на 91% или 1,5 рубля. Вырос ценник на 49,2% на маргарин, на 45,2% на туалетное мыло, на 37,6% подорожали автомобили, собранные в России. Из продуктов сильнее других подорожали рис - на 31,9% и печенье на 29,4%.

А вот такой список товаров, которые с начала года подешевели, приводит телеграм-канал "Телеграммы из Орла". Ценник снизился на 62,4% на капусту, на 41,4% на картофель, на 25,2% на морковь, на 20,8% на гречневую крупу, на 8,4% на яйца куриные, на 4,3% на лук, а также на 2,8% на свинину на кости. 


Ольга СУПОНЕВА
© 2002−2022 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: [email protected] Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.