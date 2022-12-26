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11:00, 26 декабря 2022 года

На Орловщине сбили двух пешеходов-нарушителей

Пострадали 52-летняя женщина и 13-летний мальчик.


24 декабря в Орловской области произошло два ДТП с пострадавшими, - сообщили в региональном УГИБДД. В обоих случаях травмы получили пешеходы. Рано утром в районе дома № 25 по ул. Ливенской в Орле водителем на "Дэу Матиз" была сбита 52-летняя женщина. Она переходила дорогу, будучи рядом с "зеброй". Госпитализация орловчанке не потребовалась.

Вечером в Мценске возле дома № 102 по ул. Тургенева на пешеходном переходе под колеса "Хендэ Солярис" попал 13-летний мальчик. Сообщается, что он переходил дорогу на запрещающий сигнал светофора. Травмы, полученные ребенком, потребовали лечения в стационаре.


Фото: УГИБДД России по Орловской области


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