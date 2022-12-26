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11:30, 26 декабря 2022 года Орловские спасатели зарядили детей праздничным настроением Для ребят, проходящих лечение, организовали чаепитие и экскурсию по пожарной части, а также вручили им подарки.





23 декабря в орловской пожарно-спасательной части сотрудники МЧС организовали праздник для детей, проходящих лечение. В роли Деда Мороза выступил лучший пожарный региона Дмитрий Красов. Он не только поздравил ребят с Новым годом, но и поделится секретами своей нелегкой, но очень необходимой обществу работы.



Гости стали свидетелями того, как в считанные секунды пожарный расчет собирается на вызов. Дети сами примерили форму пожарных, костюмы химзащиты, дали сигнал тревоги и покатались на пожарной машине. Ребятам провели экскурсию по пожарной части и вручили подарки.





Татьяна Тимохина





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