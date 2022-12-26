понедельник 26.12.2022 16:43:04 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС















Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Главная » Новости

11:30, 26 декабря 2022 года

Орловские спасатели зарядили детей праздничным настроением

Для ребят, проходящих лечение, организовали чаепитие и экскурсию по пожарной части, а также вручили им подарки.


23 декабря в орловской пожарно-спасательной части сотрудники МЧС организовали праздник для детей, проходящих лечение. В роли Деда Мороза выступил лучший пожарный региона Дмитрий Красов. Он не только поздравил ребят с Новым годом, но и поделится секретами своей нелегкой, но очень необходимой обществу работы.

Гости стали свидетелями того, как в считанные секунды пожарный расчет собирается на вызов. Дети сами примерили форму пожарных, костюмы химзащиты, дали сигнал тревоги и покатались на пожарной машине. Ребятам провели экскурсию по пожарной части и вручили подарки.


Татьяна Тимохина
© 2002−2022 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: [email protected] Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.